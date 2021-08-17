Учебный год в вузах может начаться в смешанном формате

Новый учебный год в вузах России начнется в очном формате, но с применением смешанной формы обучения там, где это необходимо. Об этом рассказал президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий, его слова приводит РИА Новости.

«Общее наше мнение, что он должен начаться в очном формате, но, естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, когда это необходимо»,

- отметил Садовничий.

По его словам, занятия в малых группах вполне могут проходить очно, а потоковые лекции можно делать дистанционно, этот формат не уступает по качеству очному преподаванию, либо можно разбить потоки на несколько групп и читать лекцию очно. Фото pixabay.com/janeb13