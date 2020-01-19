Участились случаи депортации российских туристов из стран Евросоюза

В январе начали действовать изменения в визовый кодекс Евросоюза, принятые в июне прошлого года, по которым пограничники будут чаще аннулировать визы. Для этого достаточно несовпадения страны, выдавшей документ, со страной первого въезда в Шенгенскую зону, пишет profi.travel

Как сообщают турагенты в соцсетях, во время новогодних праздников участились случаи депортации туристов, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Как уточняют турагенты, раньше оформить визу можно было либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего пребывания. Однако если прежде в некоторых случаях пограничники закрывали на это глаза, то сейчас неукоснительно соблюдают правило.

Тем не менее, по словам визовых специалистов, въехать по новой визе в страну, отличной от выдавшей ее, все же реально. Но только если есть документальное подтверждение того, что большая часть отдыха пройдет в последней.