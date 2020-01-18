Путин: ветеранам в День Победы выплатят по 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин рассказал, что пожиле люди, ковавшие Великую Победу, получат в этом году большие единовременные выплаты. Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла. Об этом Путин заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, пишет ТАСС.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч – труженикам тыла»,

– сказал глава государства.

Согласно последним опубликованным данным Пенсионного фонда РФ, всего по состоянию на 1 апреля 2019 года в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Из них инвалидов, участников войны – 75 495 человек, ленинградцев-блокадников – 96 тыс. человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма – 104 тыс. человек, вдов инвалидов и участников войны – 240 тыс., тружеников тыла – 762 тыс. человек.