Поклонники не узнали Аллу Пугачеву после болезни

Певица Алла Пугачева Алла Пугачева поразила гостей, пришедших на юбилей Игоря Николаева, изменениями во внешности. Примадонну на вечеринке можно было узнать только по голосу и неповторимому образу. В остальном артистка была сама на себя не похожа: у нее сильно изменился овал лица, пишет издание «7 дней».

В канун Нового года Галкин, напомнил, объявил о проблемах Аллы Борисовны со здоровьем. Тогда он признался, что Пугачева пропустила похороны Галины Волчек, своей близкой подруги и «бабушки» ее двойняшек, из-за внезапно начавшейся болезни. И вот теперь примадонна появляется на публике явно помолодевшая.

«Легенда эстрады стала выглядеть еще моложе и теперь ее можно легко спутать со старшей дочерью – Кристиной Орбакайте»,

– пишет издание.

Это в какой-то мере подтверждает пересуды поклонников о проделанной пластике. Этот бы объяснило перемены в ее внешности и нежелание ни при каком условии выходить в свет раньше времени.