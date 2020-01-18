Детский тренер из Ленобласти насиловал своих воспитанников в Турции

В деле детского тренера по единоборства из Светогорска (Ленинградская область), который обвиняется в изнасиловании 11-летнего мальчика, появились еще три эпизода, пишет ntv.ru.

Мужчину подозревают в том, пишет издание, что он насиловал своих воспитанников в Турции – туда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях. Так, по данным следствия, в августе 2017 года мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка в одном из отелей Антальи, а в мае 2019-го – 11-летнего мальчика в гостинице Кемера.

Кроме того, тренера подозревают в том, что он надругался над мальчиком в помещении спортивной секции в Светогорске. Издевательства продолжались с июня 2018 года по сентябрь 2019-го.

При этом в СК опровергли сообщения ряда СМИ, которые со ссылкой на экспертов сообщали о том, что на самом деле мальчиков никто не насиловал, а всю историю о тренера-педофиле они придумали из мести.