17 января 2020, 21:29
Женщина родила во время поездки в такси в Москве
По информации СМИ, врачам пришлось работать в сложных условиях, принимая преждевременные роды на Ленинском проспекте в столице
Преждевременные роды случились у женщины во время поездки в такси в Москве. Довезти пассажирку до больницы водитель не успел и вызвал медиков на Ленинский проспект.
Как сообщает РЕН ТВ, врачам пришлось работать в сложных условиях.
По данным СМИ, роды прошли успешно. Женщину вместе с новорожденным доставили в больницу.