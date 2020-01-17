Женщина родила во время поездки в такси в Москве

Преждевременные роды случились у женщины во время поездки в такси в Москве. Довезти пассажирку до больницы водитель не успел и вызвал медиков на Ленинский проспект.

Как сообщает РЕН ТВ, врачам пришлось работать в сложных условиях.

По данным СМИ, роды прошли успешно. Женщину вместе с новорожденным доставили в больницу.