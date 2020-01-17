17 января 2020, 21:29
Россия

Женщина родила во время поездки в такси в Москве

По информации СМИ, врачам пришлось работать в сложных условиях, принимая преждевременные роды на Ленинском проспекте в столице

Преждевременные роды случились у женщины во время поездки в такси в Москве. Довезти пассажирку до больницы водитель не успел и вызвал медиков на Ленинский проспект.

Как сообщает РЕН ТВ, врачам пришлось работать в сложных условиях.

По данным СМИ, роды прошли успешно. Женщину вместе с новорожденным доставили в больницу.

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Москва
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транспорт
роженица