Россиян предупредили об опасности увлажнителей воздуха

Увлажнители воздуха могут нанести вред здоровью, считает эксперт по этим устройствам Андрей Личманов. Кроме того, такой прибор может повредить обои в квартире - если поставить гаджет у стены, то есть все шансы обзавестись грибком, рассказал специалист в интервью «Вечерней Москвы».

«Если ставить устройства возле стен, то начнут мокнуть обои - это путь к образованию грибка. Немаловажен и правильный уход за увлажнителем, его лучше регулярно промывать, иначе в механизме начнут размножаться микроорганизмы, и выделяемый пар будет насыщать офис или ваше личное пространство «нездоровым», опасным для жизни воздухом»,

- предупредил специалист.

Эксперт также напомнил, что при отсутствии устройства, увлажнить воздух в комнате можно и подручными средствами. Небольшой таз с водой можно разместить на батарею, вода будет испаряться и тем самым избавлять ваше пространство от сухости. Также, по словам специалиста, можно снабдить комнату и свой рабочий уголок зелеными живыми растениями, которые не хуже увлажнителя буду насыщать воздух кислородом и улучшат экосреду.

В свою очередь, врач-пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова заметила, что как такового вреда от этих устройств нет, правда, если владельцы своевременно меняют воду и фильтры в них.

«Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, или, того хуже, ребенком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также обострение хронических недугов», - заметила доктор.