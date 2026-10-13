У женщин России появился стимул задуматься о рождении ребенка

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 13 октября в 2006 году

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Правительство РФ ровно 20 лет назад одобрило законопроект о базовом материнском капитале. Согласно документу, матери, родившие второго ребенка, смогут получать сертификат на сумму 250 тысяч рублей. Но не было так просто – закон должен был начать действовать только с 2007 года, а первые сертификаты станут выдавать с 2010 года – то есть, когда дети, родившиеся в 2007 году, достигнут трехлетнего возраста.

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Министром здравоохранения России в те годы был Михаил Зурабов. Он пояснил, что у женщин, у которых второй ребенок родится в период до конца 2006 года, тоже будет возможность получить этот сертификат. Но только при одном условии – если они потом родят еще и третьего ребенка. При этом Зурабов не считал, что это дискриминирует женщин, у которых второй ребенок появится до наступления 2007 года: «Если женщина отреагировала на предложение Президента, сделанное в мае, то, по нашим расчетам, ребенок должен был родиться в 2007 году». Сумму в 250 тысяч рублей обещали пересматривать ежегодно, с учетом темпов роста инфляции. Так называемый «материнский капитал» тогда собирались выдавать женщинам только раз в жизни.

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Материнским капиталом собирались не только стимулировать рождаемость, но и укрепить семьи. В Петрозаводске проживало 230 выпускников детских домов, которым городские власти были обязаны предоставить жилье, но не могли этого сделать. На эти цели денег выделялось крайне мало. Хватало в год на две квартиры. Были у выпускников-сирот и другие проблемы – сложности с трудоустройством, неумение строить отношения. Об этом говорили на международном семинаре, посвященном будущей жизни воспитанников социальных учреждений.

В детский дом №4 часто приходили его выпускники. Олег и Маша создали семью, еще будучи его воспитанниками. Потом выпустились и уже дальше шли сами по себе, крепко держась за руки. Воспитатели приходили к ним в гости, помогали советами. Множество социальных служб ни разу не поинтересовались – как живет молодая семья сирот. Только воспитательница на общественных началах, рассказали Олег и Маша.

По законам Финляндии такую семью должны сопровождать по жизни социальные работники. Финны приехали поделиться опытом в этом вопросе, потому что у нас подобные проекты были только в стадии становления.

«Благотворительные фонды оплачивают наши затраты. В Петрозаводске мы реализовали уже два совместных проекта. Должен сказать, что, если мы не обеспечим последующего сопровождения ребенка, вся наша предыдущая работа пройдет впустую»,

- был уверен Юрье Мяннисто, председатель организации «Наши общие дети».

На семинаре, посвященном социальной адаптации выпускников детских домов, как раз и обсуждали дорогу в самостоятельную жизнь. На этой дороге была решена только одна проблема – государство помогало молодому человеку получить образование. Трудоустройство и жилье оставались самыми болевыми вопросами.

«По Петрозаводску могу сказать, что 230 выпускников детских домов у нас сегодня состоят на учете, потому что не имеют своего жилья. Живут они – кто-то у родственников, кто-то снимает жилье. А кто-то даже в детском доме остается жить, кому совсем некуда идти»,

- сообщила Нина Лыскова, начальник отдела опеки и попечительства.

Олегу и Маше повезло – Олегу с трудом отсудили его же квартиру, которая чуть не пропала. Так что уже в нее скоро должна была въехать их дочка Милана, тогда ей не было еще и месяца. Поначалу управляться с хозяйством молодым родителям было нелегко. Маша рассказала: «У нас есть кружок «Хозяюшка», я ходила туда, меня учили меня там готовить». Ребята сказали, что если им что-то понадобится, по инстанциям ходить не будут, а обратятся за помощью в свой Детдом №4.

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А также в Петрозаводске начал работу международный семинар, направленный на профилактику беспризорности и предотвращение преступлений, которые совершают так называемые «трудные подростки». Опытом работы в этой области приехали поделиться полицейские Финляндии.

Представители МВД Карелии рассказали на семинаре, что в республике на учет поставлены почти две тысячи трудных подростков. Около двухсот из них были ранее судимы. Примерно триста – из неблагополучных семей. Конечно, сотрудников милиции всегда волновал рост преступлений, которые совершают беспризорники. На семинаре наши милиционеры особо подчеркнули, причем, с радостью, что число таких преступлений снизилось, по сравнению с предыдущим годом. В 2005-м подростки преступили закон 768 раз, то в 2006 году – 681, то есть на 11% меньше.

Все это в том числе благодаря таким семинарам, где представители множества служб и организаций учились работать сообща.

«Мы учим сотрудников милиции работе с общественными организациями, с государственными службами. Чтобы сотрудники милиции могли на профессиональном уровне работать со всеми организациями, которые занимаются в том числе безнадзорностью»,

- сообщил Владимир Ильин, заместитель министра МВД по РК.

Представители финском полиции интересовались, как «бороться» с иммигрантами из России, которые в те годы нарушали законы Финляндии чаще других, а благополучными были только с виду. Старший комиссар криминальной полиции Оулу Ари Халонен сказал: «Конечно, финские подростки тоже совершают немало преступлений. Но много беспризорников и среди иммигрантов. Особенно во втором и третьем поколении. Только в Оулу у нас на учете около ста таких детей». И еще: если проблема злоупотребления наркотиками у финских подростков стояла не так остро, как в других странах, то у нас, по словам специалистов, все это приобретало масштабы катастрофы. Из общего числа трудных подростков, поставленных на учет, употребляли или хотя бы когда-нибудь пробовали наркотики 20%. Этой теме на семинаре обещали уделить особое внимание.

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Таким было 13 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности