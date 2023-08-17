Тысячи жителей Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 5:50 значительная часть Петрозаводска осталась без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, свет пропал в домах на улицах Береговой, Григорьева, Заводской, Зайцева, Краснофлотской, Лисицыной, Мелентьевой, Социалистической, на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Береговом переулке. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не указывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus