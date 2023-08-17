17 августа 2023, 07:09
Тысячи жителей Петрозаводска остались без электричества
Часть карельской столицы утром осталась без света
Сегодня в 5:50 значительная часть Петрозаводска осталась без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, свет пропал в домах на улицах Береговой, Григорьева, Заводской, Зайцева, Краснофлотской, Лисицыной, Мелентьевой, Социалистической, на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Береговом переулке. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не указывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus