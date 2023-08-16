Контрабандист три года вывозил лес из Карелии за границу

Жителя Костомукши занимался контрабандой лесом в течение трех лет. С сентября 2017 по ма1 2020 года он вывез за рубеж более 350 кубометров древесины хвойных пород, сообщили в прокуратуре Карелии.

Рыночная стоимость товара составила больше восьми миллионов рублей. Возбудили уголовное дело и выяснили, что предприниматель создавал видимость законности происхождения леса.

Для этого он подал в таможенные органы фиктивные договоры о покупке древесины у разных поставщиков. На самом деле поставки не производились.

Суд приговорил контрабандиста к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу 500 тысяч рублей. // фото: freepik.com