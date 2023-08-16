Мать в Карелии получала пособия детей, которые жили в центре помощи

Почти два года мать в Олонецком районе незаконно получала пенсии, которые оформили ее детям. Сами же они находились в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Пособия несовершеннолетним назначили в связи с потерей кормильца. Их мать ограничили в родительских правах и поместили детей в центр «Солнечный».

Общая сумма полученных средств превысила 550 тысяч рублей. Материалы проверки прокуратуры направили в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: «Петрозаводск говорит»