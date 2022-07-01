Тягач протаранил выехавший перед ним «Рено Логан» в Чалне

Дорожный инцидент произошел вечером в минувшую пятницу на 21-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви в поселке Чална.

Автомобиль «Рено Логан» и тягач MAN столкнулись на пересечении с Больничным переулком около 21:35. Все произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, сообщает Dtpptz.ru.

Очевидец запечатлел момент жесткого столкновения. Грузовик двигался по главной. Большегруз буквально протаранил выехавший перед ним автомобиль и снес его с дороги в канаву. Повреждения получили транспортные средства, среди людей – жертв нет. (фото и видео dtpptz.ru, Сергей Иванов, Алеся Мехнина)