Туристы с детьми оказались в опасности в Онежском озере

Вечером 26 июня туристы с детьми попали в опасную ситуацию на Онежском озере. Пришлось вмешаться пожарным, сообщил наш источник в экстренных службах.

Звонок с просьбой о помощи поступил в пожарно-спасательную часть №14 по охране острова Кижи в 17:10 в понедельник.

В акватории Онежского озера напротив деревни Куйвахда у туристического катера заглох двигатель. На борту судна, направляющегося в поселок Кварцитный, было пять человек, в том числе двое детей.

Используя свой катер «Мастер-600», стоящий в боевом расчете части, пожарные дошли до незадачливых туристов.

В ходе осмотра катера было установлено, что двигатель заглох из-за отсутствия масла. Обеспечив людей ГСМ, спасатели завели катер, туристы отправились своим ходом в поселок Кварцитный. // фото: www.freepik.com