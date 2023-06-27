ДТП в центре Петрозаводска: «подбили летчика»

Днем 26 июня в центре карельской столицы произошло ДТП. Механические повреждения получили несколько автомобилей, видео опубликовали в группе «ДТП ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что на Пушкинской улице рядом с набережной изначально столкнулись два автомобиля. Водитель одного выезжал на главную дорогу со второстепенной и не пропустил двигавшуюся по ней машину.

В результате они врезались друг в друга, ехавший прямо автомобиль занесло на припаркованную машину. Очевидцы пишут, что в итоге повреждены четыре авто.

При этом комментаторы находят разных виноватых. При том, что ПДД явно нарушил выезжавший на главную дорогу джип, Toyota Chaser двигался с явным превышением скорости.

- Водитель джипа довольно аккуратно выезжал, а вот «летчик»: «Я на главной, мне должны! Теперь, может, будет поосторожней, но вряд ли,

- пишет один автомобилист.

Другой возражает, что автомобилист на джипе «выезжал со словами - я 25 лет за рулём, у меня не проскочишь». Некоторые отмечают, что еще один водитель явно не на месте припарковался. // фото, видео: «ДТП ПТЗ и Карелии» ВКонтакте