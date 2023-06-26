Серьезный пожар в старинном поморском селе локализовали

Обстановку в Кемском районе, где в селе Гридино 26 июня возник пожар, удалось стабилизировать. Об этом сообщили в госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Пожар в старинном поморском селе локализовали. Сейчас на месте ЧП работают две автоцистерны, сооружения проливают водой.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кемского района состоится утром во вторник.

Ранее сообщалось, что в Гридино огнем были охвачены три дачных дома, баня и хозяйственные постройки. // фото VK-паблик