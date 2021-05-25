Туристы поедут летом в Петрозаводск, чтобы отдохнуть без детей

Россияне при планировании своего отпуска все чаще выбирают места, где не принимают семьи с детьми. В топ-10 популярных направлений среди туристов, предпочитающих отдыхать без детей, попал Петрозаводск, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В этом рейтинге наш город расположился на седьмом месте. Выше только популярные курорты, а также Москва и Санкт-Петербург. При этом, отдых в столице Карелии самый дорогой - за ночь путешественники отдают, в среднем, 4758 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года. Фото th.by