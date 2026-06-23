Туристка привезла в Россию опасную тропическую инфекцию

Мелиоидоз выявили у вернувшейся из Таиланда россиянки

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Завозной случай мелиоидоза зарегистрировали в России у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как выяснилось, женщина посещала ферму слонов. По данным ведомства, туристку госпитализировали, ее состояние оценивают как тяжелое.

Мелиоидоз - это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель является компонентом прикорневого слоя растений в эндемичных заболеванию регионах. Заразиться можно через прямой контакт с загрязненной бактериями почвой. Заболеваемость растет после ураганов или сильных дождей, если бактерии поднимаются на поверхность. Также возможно заражение через воздух, пищу, воду или от больных животных. Основными симптомами являются высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы.

Заболевание может поражать разные системы органов. Риск развития выше у людей старше 45 лет, а также при наличии диабета, болезеней легких, печени, почек. Инкубационный период длится от 1 до 21 суток - в среднем 9 дней, но также может быть длительным - до нескольких лет, уточнили специалисты.

Как отметили в ведомстве, большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в их числе – Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал.

При посещении этих стран необходимо соблюдать меры профилактики мелиоидоза: избегать контакта с почвой - не ходить босиком, носить закрытую обувь, отдыхать на коврике или в шезлонге, царапины и мозоли закрывать пластырем; не купаться в пресных водоемах, не контактировать с животными, не пить сырую воду, мыть руки перед едой.



После возвращения в Россию в случае плохого самочувствия следует сразу обратиться к врачу, обязательно сообщив о месте отдыха.