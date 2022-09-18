Туман окутает Карелию в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем сильный дождь. Ночью и утром туман, сообщили в региональном гидрометцентре. Ветер ночью переменных направлений слабый, утром восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5,+7, днем +9,+11. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем по южным и центральным районам дождь, местами сильный, по северным районам местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, утром восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9, днем +9,+14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +12;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +9, днем +13;

В Олонце, Пудоже ночью +7, днем +13;

В Сегеже, Сортавале ночью +8, днем +13;

В Суоярви ночью +8, днем +12.

Ранее МЧС и синоптики предупредили о непогоде. (фото unsplash.com, Paul Pastourmatzis)