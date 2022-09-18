Синоптики и МЧС предупредили о сильном ветре и дожде в Карелии

Жителей и гостей республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Погода испортится в начале рабочей недели.

Днем 19 сентября и ночью 20 сентября местами по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный дождь. Начиная со второй половины дня 19 сентября усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-17 м/с, предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе со ссылкой на республиканский ЦГМС. Предупреждение также распространило МЧС.

Непогода может затронуть и Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что с приходом циклона «Рейли» в городе может выпасть от 20 до 30 мм осадков, что равно половине месячной нормы сентября. Однако чуть позже в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» уточнили, что ожидается до 30-35 мм осадков. Ожидается, что дождь начнется в Петрозаводске 19 сентября в районе полудня и прекратится только ближе к вечеру 20 сентября. (фото unsplash.com, Rosalind Chang)