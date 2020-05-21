Между голодом и вирусом: карантин в Карелии отменяется не для всех

Глава Карелии Артур Парфенчиков смягчает ограничения, введенные для бизнеса с началом эпидемии коронавируса. Первым делом – уже с 25 мая – должны открыться торговые центры, на эти же сроки запланировано возобновление работы непродовольственных магазинов. Разумеется, власти настаивают на соблюдении жестких мер безопасности. Например, в ходе онлайн-встречи с губернатором развернулась напряженная дискуссия по поводу возможности примерять вещи – одежду, обувь, белье.

Однако не всем отраслям так повезло. Рестораторы Роман и Сергей Ли долго пытались убедить чиновников в том, что заведения общепита могут работать безопасно для населения, а промедление грозит смертью этой сферы.

– Полностью коронавирус мы не победим, как это было с другими болезнями. Кормить своих сотрудников нам нужно сегодня – и надо было уже вчера. Каждый день для нас – это бой. Мы готовы открыться с условием всех защитных мер, – заявил Сергей Ли.

Первым делом бизнесмены предложили уменьшить число посетителей, которые могут одновременно находиться в зале.

– Есть требования Роспотребнадзора – 1 человек на 10 квадратных метров. Если будет норматив, как в торговых центрах, – 1 посетитель на 30 или 50 квадратов, – нам не хватит денег на зарплату, даже если останется один официант, который сам же и готовить будет… Мы готовы пойти на то, что расстояние между столикам должно быть не менее 2,5 метра, – подытожил Роман Ли.

Разумеется, персонал должен работать в масках, все поверхности будут обрабатываться антисептиком, помещения – проветриваться. Дополнительно защитить от распространения инфекции могли бы перегородки возле столиков, но у рестораторов есть опасения, что они не понравятся пожарной инспекции.

Бизнесмены подчеркивают, что при соблюдении всех этих мер рентабельность заведений будет катастрофически низкой, поэтому им бы не хотелось, чтобы государство прекращало поддерживать коммерсантов.

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов сообщил, что власти уже изучили эти предложения. На первом этапе, в качестве пробы, можно было бы разрешить работу кафе на открытом воздухе.

– К этому послаблению мы можем прийти, – сказало чиновник. – В начале лета запустить такой формат работы, когда установится хорошая погода. Что касается залов – посмотреть по эпидемиологической обстановке. В тех районах, где нет зараженных, я разрешил бы работать и залам, но лишь с начала июня.

Однако глава Карелии к идеям рестораторов отнесся холодно.

– У вас бизнес, а у нас жизни людей. Люди будут вместе принимать пищу длительное время. Они все будут заражены! Вот в Ильинском человек вернулся из Петербурга, зашел, пообщался, вся семья болеет. Вы предлагаете открыть кафе на улице; а если ветер? Мы сегодня откроем ваши рестораны, а через две недели будет закрывать Судостроительный завод. И тогда настанет настоящий голод, системный.

Артур Парфенчиков предложил прежде чем принимать конкретное решение, разработать проект и согласовать его с Роспотребнадзором. Частичным выходом он назвал установку перегородок, если ее разрешит МЧС. Кроме того, в «чистых» районах Карелии можно было бы открыть кафе на террасах – там, где «нет ветра и воздушных потоков».

Еще меньше шансов начать работу – у концертных организаций. Представитель этой сферы бизнеса предлагал, как можно было бы обезопасить клиентов. В частности, на входе в зрительный зал у каждого мерить температуру и выдавать маски. Также нужно проветривать все помещения, обеззараживать поверхности. Чтобы не допускать скопления людей, придется увеличить штат работников.

Разрешить деятельность концертных организаций предлагалось хотя бы с сентября, однако губернатора это категорически не устроило.

– Это еще более сложно решение, чем общепит. Есть мнение специалистов, что осень будет тяжелая. Может быть и грипп, и коронавирус одновременно. В сентябре мы вряд ли сможем проводить концерты, – сказал глава Карелии.

Много времени заняло обсуждение возможности запустить туристические объекты. Риск понятен: туда будут приезжать люди из других регионов, в том числе эпидемиологически опасных. Поэтому и меры защиты должны быть беспрецедентные. Так, глава Карелии предположил, что экипировать сотрудников придется не хуже, чем медиков.

– Они хоть в аквалангах готовы ходить, – ответил на это Александр Артемьев, организующий отдых в горном парке «Рускеала». – Если мое предприятие не будет работать еще полтора месяца, я пойду на биржу труда.

Его коллега рассказала, что на ее объекте посетителей можно расселять по отдельным домикам. Разумеется, придется отказаться от шведского стола: питание будут разносить по номерам.

Дмитрий Родионов предложил, чтобы люди, приезжая на отдых, обязательно предоставляли медицинские справки. Ему возразили: во-первых, получение этих справок может выйти дороже, чем пребывание в отеле. Во-вторых, никто не дает гарантии, что клиент со справкой не заразится коронавирусом по дороге в Карелию. В-третьих, есть люди, которые приезжают на один день – например, полюбоваться Рускеала, – и с них справку никто не потребует, а они могут быть переносчиками инфекции.

В результате губернатор поручил изучить возможность открыть туристические к объекты к началу сезона. На этот же период запланировали разрешить работу фитнес-клубов. Артур Парфенчиков считает, что меры защиты, предложенные петрозаводским предпринимателем Артемом Чепаревым, совершенно разумны. Владелец фитнес-центра хочет ввести предварительную запись на тренировки, требовать справки о состоянии здоровья, измерять у клиентов температуру, проводить постоянную дезинфекцию. Плотность посетителей придется уменьшить, ради этого переставят тренажеры.

Губернатор тепло принял эти предложения. Особенно ему понравилась идея сохранять во время тренировки масочный режим. Артур Парфенчиков считает, что занятия в условиях гипоксии разовьют легкие.

– Процесс кардиотренировки в маске имеет свои преимущества, потому что фактически моделируется тренировка в горах, – предположил губернатор. – Надо рекомендовать людям снижать нагрузки по времени, следить за пульсом… Но эффект в такой-то ситуации будет еще и лучше.

На это высказывание остро отреагировал житель Кондопоги, журналист Сергей Кононов, который обрисовал последствия такой тренировки.

– Сначала тяжёлое натужное дыхание в натянутую на лицо маску, затем катастрофическая нехватка кислорода, хоть грудь и работает полным ходом, следом быстро развивающая гипоксия и через 15-20 минут – декомпенсация, последствия которой - от органной недостаточности до летального исхода. Как итог, вызов скорой помощи. Маску бригада врачей со злостью вышвырнет в ближайшую урну как предмет гигиены, не спасший «клиента» от угрозы заражения коронавирусом, а приведший к летальному исходу. Или, наоборот, бережно сохранит эту маску в назидание потомкам, что всему должна быть мера, – написал Кононов.

Так или иначе, к началу лета чиновникам поручено разобраться, можно ли открывать фитнес-центры с соблюдением мер безопасности. Хотя власти и в Карелии, и в России прекрасно понимают, что в условиях роста заболеваемости снимать ограничения – идея безнадежная. Проблема в том, что если их не снимать, экономика умрет. Выбирать между голодом и коронавирусом – все равно что выбирать меж двух зол, когда меньшего просто нет.