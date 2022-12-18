Троих пострадавших в ДТП вытаскивали с помощью специнструмента

В Прионежском районе на федеральной трассе «Кола» в субботу произошло ДТП с участием сразу нескольких машин, три человека травмированы, сообщает DTPPTZ.ru.

Автоавария с участием трактора, грузового автомобиля «ГАЗель», легковых автомобилей «Шкода» и «Лада Калина» произошло на 451-м километре федеральной трассы в нескольких сотнях метров за отвороткой к населенному пункту «Лучевое-1» - на путепроводе над железнодорожными путями.

Как сообщили в автоинспекции, трактор убирал снег на полосе движения в сторону Санкт-Петербурга. «Газель» и «Шкода» двигались также в сторону Северной столицы, а «Лада» - в сторону Мурманска. Сначала произошло столкновение грузового микроавтобуса и трактора, отчего первый развернуло поперек проезжей части. Чуть позже двигающаяся следом «Шкода» врезалась в задний борт кузова «Газели». От столкновения легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с встречным авто.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы три человека, находившихся в «Газели». Водитель трактора получил ушиб. Для деблокирования пассажиров и водителя грузового автомобиля спасателям пришлось использовать специнструмент. Движение по автодороге было перекрыто в течение двух часов. // Фото: dtpptz.ru.