Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Утром 29 декабря в Иркутской области произошел пожар, на котором погибли трое детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в частном доме в одном из поселков. К прибытию пожарных двухэтажный дом уже полыхал. Из здания смогли эвакуироваться женщина и один ребенок. Мать заявила, что еще трое ее детей остались внутри. Пожарные обнаружили несовершеннолетних погибшими.

Возгорание удалось ликвидировать. Причины произошедшего выясняются. С родственниками погибших работают психологи МЧС. // Фото управления МЧС по Иркутской области