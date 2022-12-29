Михаил Ефремов в колонии снимает кино и выигрывает конкурсы

Актер и музыкант Гарик Сукачев рассказал о том, как проводит время в заключении его друг, заслуженный артист России Михаил Ефремов. Слова Сукачева приводят «Известия».

Как отметил артист, он созванивается с Ефремовым по возможности, иногда посещает его. В колонии осужденный за смертельное ДТП актер живет насыщенной жизнью, побеждает в различных конкурсах. Также он снял короткометражное кино под названием «Евангелие от Федора».

«В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие», - добавил музыкант.

Сукачев подчеркнул, что к Ефремову в колонии относятся уважительно. Также он пообещал узнать, отказался ли его друг от вредных привычек. «Думаю, что такого рода удары судьбы человека меняют», - заключил он.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП, которое он совершил в июне 2020 года в Москве. Ему дали 7,5 года лишения свободы. // Фото: freepik.com