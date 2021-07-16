Тридцатиградусная жара в субботу в Карелии не ожидается

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, 17 июля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +25, +27. Атмосферное давление будет слабо расти. Напомним, ранее петрозаводчанам пообещали скорую прохладу.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +24;

В Кондопоге ночью +15, днем +27;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +27;

В Олонце ночью +11, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +27;

В Сегеже ночью +16, днем +26;

В Сортавале ночью +15, днем +28;

В Суоярви ночью +13, днем +27.