16 июля 2021, 17:55
Тридцатиградусная жара в субботу в Карелии не ожидается
Температура воздуха постепенно начнет падать
По прогнозу республиканского Гидрометцентра, 17 июля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +25, +27. Атмосферное давление будет слабо расти. Напомним, ранее петрозаводчанам пообещали скорую прохладу.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +24;
В Кондопоге ночью +15, днем +27;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +27;
В Олонце ночью +11, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +27;
В Сегеже ночью +16, днем +26;
В Сортавале ночью +15, днем +28;
В Суоярви ночью +13, днем +27.