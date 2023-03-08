Тридцать человек тушили сильный пожар в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 1:14 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Олонецкой. На место выехали восемь единиц техники и 29 специалистов пожарных частей города. Выяснилось, что горит хозяйственная постройка.

Борьба с огнем заняла почти два часа. Возгорание было ликвидировано к 3 часам.

В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com