Три человека пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

Трое петрозаводчан пострадали за минувшие сутки на дорогах Петрозаводска, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Не успел начаться четверг, а уже в 0 часов 20 минут в районе дома № 4 по улице Калинина водитель, управлявший автомобилем «Шевроле Вива» совершил наезд на пешехода, 1973 года рождения, который переходил проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы и направлен в больницу.

В 11.20 на Шуйском шоссе, женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай» была ослеплена солнцем, потеряла ориентацию, в результате чего столкнулась с прицепом стоящего по ходу движения грузовика "Вольво". Авто-леди травмирована и направлена на госпитализацию.

В полдень в районе дома № 35 по улицы Шотмана водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», свернув с улицы на прилегающую территорию, совершил наезд на пешехода, 1956 года рождения. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в БСМП. Судя по видео (см. ниже), причиной столкновения послужило, как и в предыдущем случае, ослепление солнечным светом.

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска