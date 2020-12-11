Мужчина подобрал на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

На севере Карелии у ребенка украли телефон. О пропаже гаджета стоимостью более четырех тысяч рублей в полицию Костомукши сообщила 32-летняя мама подростка.

Оперативники восстановили картину произошедшего. Школьник гулял возле дома. ребенок оставил сумочку с телефоном и другими вещами у подъезда, а сам куда-то отлучился. Когда он вернулся, то вещи пропали, рассказали в МВД.

Под подозрением оказался 34-летний мужчина. Он уже сознался в краже. С его слов, телефон он продал. Оперативники нашли покупателя и изъяли мобильное устройство. Расследование уголовного дела продолжается. (фото rg.ru, Евгений Одиноков)