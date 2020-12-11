Дорогой экскаватор сгорел в лесу на севере Карелии

На севере Карелии сгорел экскаватор. Утром 10 декабря в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Муезерского района из ОМВД поступило сообщение о пожаре в лесном массиве.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар в лесном массиве произошел в семи километрах от поселка Лендеры в обед 9 декабря.

В результате пожара экскаватор Hitachi 200 был значительно поврежден огнем. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так как с огнем подручными средствами справился водитель экскаватора.

По предварительным данным специалистов, дорогая техника сгорела из-за неисправности узлов и механизмов экскаватора. По данному пожару приводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. (фото mtarenda.ru)