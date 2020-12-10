Мошенник под видом полицейского выманил деньги у пенсионера в Карелии

В полицию Кондопоги обратился 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его обманули мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанину позвонил, якобы, представитель банка. Мужчине сообщили, что кто-то пытался взять кредит на его имя на сумму 340 тысяч рублей. Операцию удалось остановить. Затем пенсионеру предложили помочь в поимке злодеев. Для этого нужно было оформить кредит на указанную сумму и перевести деньги на специальные счета. Для убедительности мужчине позвонил лже-сотрудник полиции с петрозаводского номера. Все сомнения кондопожанина рассеялись.

Он выполнил все указания мошенников. Переводя деньги на различные счета, мужчина призадумался. Однако, его убедили, что так надо. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Фото kpravda.ru