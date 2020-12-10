Жесткая авария произошла на въезде в Петрозаводск

Сегодня в 11:15 на Шуйском шоссе в Петрозаводске произошло ДТП. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает dtpptz.

Кроссовер «Ниссан» ехал в сторону центра города. По одной из версий, водителя ослепило солнце, и он врезался в стоящий на обочине автопоезд.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина-водитель легкового автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте работали сотрудники скорой помощи, пожарные. Фото dtpptz