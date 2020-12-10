10 декабря 2020, 13:50
Жесткая авария произошла на въезде в Петрозаводск
Яркое солнце спровоцировало столкновение грузовика и легкового автомобиля на Шуйском шоссе
Сегодня в 11:15 на Шуйском шоссе в Петрозаводске произошло ДТП. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает dtpptz.
Кроссовер «Ниссан» ехал в сторону центра города. По одной из версий, водителя ослепило солнце, и он врезался в стоящий на обочине автопоезд.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина-водитель легкового автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются.
На месте работали сотрудники скорой помощи, пожарные. Фото dtpptz