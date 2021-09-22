Тренер российских борцов возмутился выплатами за золото Олимпиады

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подверг критике сумму призовых российским олимпийцам, завоевавшим золотые медали на Играх в Токио. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер обратил внимание на то, что Грузия, Узбекистан и Азербайджан платят спортсменам, завоевавшим олимпийское золото, намного больше. «Если результат показали, простимулируй его. Мы видим, их цена какая. Вот это обидно», - заявил он, отметив, что олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов.

В августе сообщалось, что завоевавшие золото Олимпиады получат четыре миллиона рублей, серебряные призеры - 2,5 миллиона рублей, бронзовые - 1,7 миллиона рублей. Кроме того, они получили автомобили BMW разных серий.

В вольной борьбе на счету российских спортсменов в Токио три золотые медали: их завоевали Заур Угуев в весовой категории до 57 килограммов, Заурбек Сидаков - до 74 килограммов и Абдулрашид Садулаев - до 97 килограммов. Фото pixabay.com/Agzam