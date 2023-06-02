Трехэтажный коттедж вспыхнул в Петрозаводске

В четверг в 19 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном доме на улице Рябиновой. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда через пять минут к месту вызова прибыли первые пожарные, в пристроенном к дому гараже огонь чувствовал себя полноправным хозяином. В течение десяти минут специалисты остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар.

В результате ЧП гараж был значительно поврежден огнем. По предварительным данным, произошло замыкание в пульте электрического подъемника.

Хозяин вызвал пожарных и пытался самостоятельно справиться с огнем, но не получилось. Оперативность сотрудников МЧС позволила спасти дом от огня, который мог в любую минуту распространиться по всему трехэтажному строению. По факту пожара проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com