Трех пьяных водителей поймали за сутки в Петрозаводске

За прошедшие сутки инспекторы ДПС в Петрозаводске отстранили от управления трех пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

- Многие до сих пор не осознали всей опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения. Они готовы бездумно рисковать своей жизнью, жизнью других участников дородного движения, садясь за руль после употребления алкоголя,

- отметили в ведомстве.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, они заплатят штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишатся прав. // фото: freepik.com