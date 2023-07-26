Бабушка в Татарстане раскроила лицо 8-летней внучке электропилой

Восьмилетняя девочка серьезно пострадала на даче в Лаишевском районе Татарстана. Несчастный случай произошел во время распилки дров, передает РЕН ТВ.

Бабушка в СНТ заготавливала дрова с помощью бензопилы. Поленья 66-летней женщине помогала поддерживать ее 8-летняя внучка. Девочка стояла напротив пенсионерки, когда лезвие пилы соскочило.

Оно резко ударило малышку по лицу, ребенка экстренно госпитализировали. У школьницы переломы кости носа и орбиты глаза, рассечена переносица и лицевые мышцы. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. // фото: user18526052/ freepik.com