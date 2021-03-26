26 марта 2021, 09:30
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Требуется слесарь-сантехник

Вакансия открыта в компании по обслуживанию инженерных сетей «Торн»

ООО «ТОРН»  требуется слесарь - сантехник. График работы скользящий с ночными сменами.  Зарплата до 30 000 рублей.

Сотрудник обеспечивается спецодеждой, спецобувью, инструментом, полный социальный пакет. Есть возможность совмещения профессий.

ООО «Торн» оказывает услуги по аварийному обслуживанию внутридомовых инженерных сетей: холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения. Штат 40 единиц (слесари - сантехники, водители, электромонтёры, мастера, диспетчеры).

Телефон для справок 8 (8142) 220-103.

На правах рекламы.

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ТОРН
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