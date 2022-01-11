Трассу «Фонтаны» за праздники посетили 130 тысяч человек

В период новогодних праздников лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске посетили 130 тысяч человек. Такие цифры приводит паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сейчас горожане могут заниматься спортом на трассе и в темное время суток. Освещение включают там в 6:30 утра и выключают в 22:00. Оборудована парковка, работает кафе.

Также на «Фонтанах» проходит традиционный зимний фестиваль. В этом сезоне предусмотрен 31 фестивальный день, горожане могут выйти на трассу и сделать отметку об этом. В конце сезона организаторы фестиваля разыграют ценные призы. Фото источник/Елена Есина