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26 июня 2026
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Культура

Традиционная летняя «Ярмарка абонементов» стартует в Филармонии

Мероприятие будет проводиться с 3 по 9 июня под девизом: «Музыка яркая, разная, твоя»
ярмарка абонементов
Фото предоставлено Карельской государственной филармонией.

Филармония подготовила к новому сезону 2025/2026 абонементы с музыкой и исполнителями самых разных стилей и направлений, ориентированных на взыскательного слушателя или созданных для самых маленьких гостей. В дни проведения ярмарки все абонементы можно приобрести со скидкой 20%. С 3 по 9 июня забирайте музыку и отличное настроение на 1/5 дешевле!

В продаже:

  • Абонемент №1. Вечера с Симфоническим оркестром.
  • Абонемент №2. Великолепный орган (Дворец искусств г. Кондопоги).
  • Абонемент № 4. Вечера с оркестром «Онего».
  • Абонемент № 5. Музыка кино.
  • Абонемент № 6. Вечера с Мужским хором.
  • Абонемент № 8. Художественные сезоны (зал Музея изобразительных искусств Карелии).
  • Абонемент №10. Воскресные музыкальные удовольствия. Венские вечера (с Натальей Энтелис).
  • Абонемент №12. И снова о любви (зал Дворца бракосочетаний).
  • Абонемент №18. От первого лица (автор и ведущий – Александр Картушин).
  • Абонемент №19. Музыка любимых книг (оркестр «Онего» и актёры петрозаводских театров).
  • Абонемент №32. Орган плюс (Дворец искусств г. Кондопоги).
  • Детский абонемент №1. От двух до пяти. Музыкальные сказки (рекомендован детям 2-5 лет).
  • Детский абонемент №2. От двух до пяти. Сундучок с сюрпризом (рекомендован детям 2-5 лет).
  • Детский абонемент №3. Сказки с оркестром «Онего» (рекомендован детям от 6 до 10 лет).
  • Детский абонемент №4. Оркестр на ладони (рекомендован детям от 6 до 8 лет).
  • Детский абонемент №5. Оркестровые тайны. Путешествие во времени (рекомендован детям от 7 лет).

В дни проведения ярмарки также действует скидка 15% на концерты июня и концерты фестиваля «Осенняя лира».

С 3 про 9 июня на «Ярмарке абонементов» можно не только приобрести их, но и получить консультацию сотрудников филармонии.

Касса и консультанты будут работать в Карельской филармонии на ул. Кирова, 12 по будням с 12:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 17:00.

Акция действует с 3 по 9 июня 2025 года.

Познакомиться с абонементами и приобрести их можно здесь.

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.

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