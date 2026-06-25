Традиционная летняя «Ярмарка абонементов» стартует в Филармонии

Филармония подготовила к новому сезону 2025/2026 абонементы с музыкой и исполнителями самых разных стилей и направлений, ориентированных на взыскательного слушателя или созданных для самых маленьких гостей. В дни проведения ярмарки все абонементы можно приобрести со скидкой 20%. С 3 по 9 июня забирайте музыку и отличное настроение на 1/5 дешевле!
В продаже:
- Абонемент №1. Вечера с Симфоническим оркестром.
- Абонемент №2. Великолепный орган (Дворец искусств г. Кондопоги).
- Абонемент № 4. Вечера с оркестром «Онего».
- Абонемент № 5. Музыка кино.
- Абонемент № 6. Вечера с Мужским хором.
- Абонемент № 8. Художественные сезоны (зал Музея изобразительных искусств Карелии).
- Абонемент №10. Воскресные музыкальные удовольствия. Венские вечера (с Натальей Энтелис).
- Абонемент №12. И снова о любви (зал Дворца бракосочетаний).
- Абонемент №18. От первого лица (автор и ведущий – Александр Картушин).
- Абонемент №19. Музыка любимых книг (оркестр «Онего» и актёры петрозаводских театров).
- Абонемент №32. Орган плюс (Дворец искусств г. Кондопоги).
- Детский абонемент №1. От двух до пяти. Музыкальные сказки (рекомендован детям 2-5 лет).
- Детский абонемент №2. От двух до пяти. Сундучок с сюрпризом (рекомендован детям 2-5 лет).
- Детский абонемент №3. Сказки с оркестром «Онего» (рекомендован детям от 6 до 10 лет).
- Детский абонемент №4. Оркестр на ладони (рекомендован детям от 6 до 8 лет).
- Детский абонемент №5. Оркестровые тайны. Путешествие во времени (рекомендован детям от 7 лет).
В дни проведения ярмарки также действует скидка 15% на концерты июня и концерты фестиваля «Осенняя лира».
С 3 про 9 июня на «Ярмарке абонементов» можно не только приобрести их, но и получить консультацию сотрудников филармонии.
Касса и консультанты будут работать в Карельской филармонии на ул. Кирова, 12 по будням с 12:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 17:00.
Акция действует с 3 по 9 июня 2025 года.
Познакомиться с абонементами и приобрести их можно здесь.
Фото предоставлено Карельской государственной филармонией.
Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.