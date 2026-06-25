Традиционная летняя «Ярмарка абонементов» стартует в Филармонии

Мероприятие будет проводиться с 3 по 9 июня под девизом: «Музыка яркая, разная, твоя»

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией.

Филармония подготовила к новому сезону 2025/2026 абонементы с музыкой и исполнителями самых разных стилей и направлений, ориентированных на взыскательного слушателя или созданных для самых маленьких гостей. В дни проведения ярмарки все абонементы можно приобрести со скидкой 20%. С 3 по 9 июня забирайте музыку и отличное настроение на 1/5 дешевле!

В продаже:

Абонемент №1. Вечера с Симфоническим оркестром.

Абонемент №2. Великолепный орган (Дворец искусств г. Кондопоги).

Абонемент № 4. Вечера с оркестром «Онего».

Абонемент № 5. Музыка кино.

Абонемент № 6. Вечера с Мужским хором.

Абонемент № 8. Художественные сезоны (зал Музея изобразительных искусств Карелии).

Абонемент №10. Воскресные музыкальные удовольствия. Венские вечера (с Натальей Энтелис).

Абонемент №12. И снова о любви (зал Дворца бракосочетаний).

Абонемент №18. От первого лица (автор и ведущий – Александр Картушин).

Абонемент №19. Музыка любимых книг (оркестр «Онего» и актёры петрозаводских театров).

Абонемент №32. Орган плюс (Дворец искусств г. Кондопоги).

Детский абонемент №1. От двух до пяти. Музыкальные сказки (рекомендован детям 2-5 лет).

Детский абонемент №2. От двух до пяти. Сундучок с сюрпризом (рекомендован детям 2-5 лет).

Детский абонемент №3. Сказки с оркестром «Онего» (рекомендован детям от 6 до 10 лет).

Детский абонемент №4. Оркестр на ладони (рекомендован детям от 6 до 8 лет).

Детский абонемент №5. Оркестровые тайны. Путешествие во времени (рекомендован детям от 7 лет).

В дни проведения ярмарки также действует скидка 15% на концерты июня и концерты фестиваля «Осенняя лира».

С 3 про 9 июня на «Ярмарке абонементов» можно не только приобрести их, но и получить консультацию сотрудников филармонии.

Касса и консультанты будут работать в Карельской филармонии на ул. Кирова, 12 по будням с 12:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 17:00.

Акция действует с 3 по 9 июня 2025 года.

Познакомиться с абонементами и приобрести их можно здесь.

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.