Top it school – прогрессивный подход к образованию

Продолжается набор детей в частную онлайн-школу с программой, соответствующей ФГОС, с углубленным изучением IT и английского языка (6+)

В 50 городах России открылись частные школы TOP IT SCHOOL. Они предлагают полноценную программу, которая соответствует ФГОС, а еще углубленное изучение IT и английского языка. Здесь обучаются школьники с 1-го по 11-й класс, также есть группа по подготовке к школе.

Сейчас ведется набор детей на 2025/2026 учебный год, обучение начнется в сентябре.

TOP IT SCHOOL — это обучение без скучных уроков и в комфортной обстановке.

Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 350 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (150 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

TOP IT SCHOOL отличается от обычных школ продвинутой комплексной программой. Благодаря этому ребенку не нужны будут репетиторы, поскольку здесь он получит все необходимые знания и качественно подготовится к экзаменам. На протяжении всего обучения родители будут получать отчет об успеваемости школьника по каждому предмету. Уроки проходят в режиме реального времени. Программа выстроена так, чтобы уроки мало отличались от занятий в обычной школе. Ведется электронный дневник. Родители могут отслеживать успехи ребенка. По окончании школы выдается аттестат государственного образца.

TOP IT SCHOOL декларирует здоровую психологическую атмосферу для возможности развития личности каждого ученика. Задачей школы является создание психологического комфорта для раскрытия и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. Именно поэтому в программу включены тимбилдинг и развитие личности, а сами занятия проводятся преподавателями, имеющими образование и практику педагога-психолога.

Кроме основных предметов, здесь есть дисциплины, которые не преподают в обычной школе. Например, программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывает возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Также в школе предусмотрено углубленное изучение английского языка. Ежедневные занятия у детей начиная с 1-го класса усилены разговорным клубом и театральными постановками. И это еще не всё! Не выезжая из города, дети TOP IT SCHOOL имеют возможность общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится Компьютерная Академия.

Компьютерная Академия ТОП: г. Петрозаводск ул. Чарльза Гаскойна, 4.

Тел: +7 (8142) 44-54-86

Фотографии предоставлены «Академией «ТОР».

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