05 марта 2025, 17:52
Общество

С петрозаводчанами обсудят развитие города

Стала известна тема планерного совещания, которое пройдет 10 марта
Фото: "Петрозаводск говорит"

На открытом планерном совещании обсудят, как будет реализовываться механизм комплексного развития в Петрозаводске. С докладом выступит председатель комитета градостроительства и экономического развития Наталья Тенчурина, об этом сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводского городского округа. 

Совещание начнется в 10.00 и продлится час. Также будет доступна прямая трансляция по ссылке. Во время выступлений докладчиков посетители могут задавать вопросы. 

Петрозаводчан попросили приходить пораньше, чтобы успеть зарегистрироваться. В случае опоздания человека не впустят.

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Метки: 
Петрозаводск
администрация Петрозаводска
администрация
Республика Карелия
планерное совещание
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развитие