С петрозаводчанами обсудят развитие города

На открытом планерном совещании обсудят, как будет реализовываться механизм комплексного развития в Петрозаводске. С докладом выступит председатель комитета градостроительства и экономического развития Наталья Тенчурина, об этом сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводского городского округа.

Совещание начнется в 10.00 и продлится час. Также будет доступна прямая трансляция по ссылке. Во время выступлений докладчиков посетители могут задавать вопросы.

Петрозаводчан попросили приходить пораньше, чтобы успеть зарегистрироваться. В случае опоздания человека не впустят.