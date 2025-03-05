Иврит оказался самым быстрорастущим языком по спросу

Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики Авито Услуг выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 года и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1.

Иврит и южноевропейские языки пользуются спросом

В феврале текущего года спрос на уроки преподавателей по ивриту вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть — +31%. Средняя цена одного занятия составляет около 1500 рублей и зависит от стажа и квалификации преподавателя, формата занятий — групповой или индивидуальный. Например, для владения языком на указанном уровне в среднем потребуется не менее 2-х часов занятий с репетитором в неделю и еще столько же для самостоятельного закрепления знаний.

Итальянский язык занял второе место по росту спроса среди россиян. За год спрос на услуги репетиторов итальянского вырос на 17%, а количество предложений от специалистов на платформе увеличилось на 62%. Средняя стоимость занятия с репетитором с Авито Услуг начинается от 1000 рублей.

Тройку лидеров по росту спроса завершает испанский — за год россияне стали на 12% чаще обращаться к преподавателям языка, на котором разговаривали Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. За этот же период предложение выросло в 2 раза. Одно занятие испанским языком обойдется также от 1000 рублей.

Самые востребованные языки у россиян

Английский язык в феврале 2025 года занял первое место по абсолютным показателям спроса и предложения. Он продолжает удерживать лидирующие позиции, особенно среди школьников, готовящихся к экзаменам и поступлению в университеты. Одно занятием английским языком обойдется от 800 рублей за академический час. При этом часто это стоимость занятия в группе.

Восточные языки также становятся все более востребованными. Особое внимание привлекает китайский язык, который занимает второе место по абсолютным показателям спроса. Так, стоимость одного урока китайским языком обойдется от 950 рублей.

В пятерке самых популярных языков среди россиян стабильно держится немецкий, испанский и французский. Репетиторы помогают не только освоить грамматику и лексику, но и открыть двери в мир иностранной культуры. Стоимость одного занятия по немецкому и французскому языку аналогична средней цене занятия по итальянскому и испанскому и начинается от 1000 рублей за урок.

В среднем стоимость академического часа занятий иностранным языком в России начинается от 800 рублей. Однако итоговая цена может варьироваться в зависимости от выбранного языка, формата и продолжительности занятий.

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