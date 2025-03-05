05 марта 2025, 17:28
Общество

Иврит оказался самым быстрорастущим языком по спросу

Авито Услуги назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян

Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики Авито Услуг выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 года и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1.

Иврит и южноевропейские языки пользуются спросом

В феврале текущего года спрос на уроки преподавателей по ивриту вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть — +31%. Средняя цена одного занятия составляет около 1500 рублей и зависит от стажа и квалификации преподавателя, формата занятий — групповой или индивидуальный. Например, для владения языком на указанном уровне в среднем потребуется не менее 2-х часов занятий с репетитором в неделю и еще столько же для самостоятельного закрепления знаний.

Итальянский язык занял второе место по росту спроса среди россиян. За год спрос на услуги репетиторов итальянского вырос на 17%, а количество предложений от специалистов на платформе увеличилось на 62%. Средняя стоимость занятия с репетитором с Авито Услуг начинается от 1000 рублей.

Тройку лидеров по росту спроса завершает испанский — за год россияне стали на 12% чаще обращаться к преподавателям языка, на котором разговаривали Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. За этот же период предложение выросло в 2 раза. Одно занятие испанским языком обойдется также от 1000 рублей.

Самые востребованные языки у россиян

Английский язык в феврале 2025 года занял первое место по абсолютным показателям спроса и предложения. Он продолжает удерживать лидирующие позиции, особенно среди школьников, готовящихся к экзаменам и поступлению в университеты. Одно занятием английским языком обойдется от 800 рублей за академический час. При этом часто это стоимость занятия в группе.

Восточные языки также становятся все более востребованными. Особое внимание привлекает китайский язык, который занимает второе место по абсолютным показателям спроса. Так, стоимость одного урока китайским языком обойдется от 950 рублей.

В пятерке самых популярных языков среди россиян стабильно держится немецкий, испанский и французский. Репетиторы помогают не только освоить грамматику и лексику, но и открыть двери в мир иностранной культуры. Стоимость одного занятия по немецкому и французскому языку аналогична средней цене занятия по итальянскому и испанскому и  начинается от 1000 рублей за урок.

В среднем стоимость академического часа занятий иностранным языком в России начинается от 800 рублей. Однако итоговая цена может варьироваться в зависимости от выбранного языка, формата и продолжительности занятий.

 

Фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
Авито Услуги
Изучение иностранных языков
средняя стоимиость занятий