«ТГК-1» перешел на дистанционный режим работы

В целях профилактики распространения вирусных инфекций с 5 декабря 2020 года Клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии в Петрозаводске, филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» работает в режиме дистанционного обслуживания физических и юридических лиц.

Вы можете получить интересующую информацию по многоканальным телефонам колл-центра с 8.00 до 17.00, пн-пт.

Для физических лиц: 71-39-33; 71-39-56; 8-958-450-10-16; 8-921-454-33-59 или по электронной почте: kvit@tgc1.ru

«Напоминаем, что в ПАО «ТГК-1» разработан личный кабинет для физических лиц (lk.tgc1.ru), в котором после простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату»

- сообщают специалисты ПАО «ТГК-1».

Передать показания индивидуальных приборов учета через личный кабинет можно также без регистрации. Необходимо зайти по адресу http://lk.tgc1.ru и нажать на кнопку «Передать показания ИПУ без регистрации в личном кабинете». Далее требуется ввести номер лицевого счета, после чего будет доступна форма ввода показаний прибора учета. Показания принимаются до 25-го числа текущего месяца.

Также в личном кабинете публикуются новости, и создана возможность отправить обращение в Управление по сбыту тепловой энергии филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Для юридических лиц консультации осуществляются по следующим телефонам: 71-39-39, 71-39-69, 71-39-64 или по электронной почте: sbit@tgc1.ru

Заявки на заключение договора о подключении к системе теплоснабжение можно передать через личный кабинет.

Корреспонденцию в управление по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» можно направлять на электронные адреса kvit@tgc1.ru (для физических лиц) и sbit@tgc1.ru (для юридических лиц) или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 5 этаж.