Теплый день с небольшими дождями ожидается в четверг в Карелии

Завтра, 16 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +17, +22°С, на севере +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, преимущественно ясно, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, возможен дождь.

В Сортавале до +21, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»