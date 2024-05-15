Настоящее летнее тепло накроет сегодня Карелию

Сегодня, 15 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха +17, +22°С, местами у водоемов +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»