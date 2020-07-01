Теплая летняя погода держится в Карелии

В Петрозаводске 2 июля будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +20, +22.

В целом по Карелии ожидается погода облачная, с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +10, +15, днем +17, +22.

По информации gismeteo.ru, в Сортавале 2 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура +13, +19. В Сегеже малооблачно, небольшой дождь, +14, +20. В Костомукше также малооблачно, небольшой дождь, температура +11, +17.