Названы адреса 22 новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых COVID-19 был выявлен 30 июня. Всего заболевших 22 человека.

Так, в городе появились новые очаги инфекции. Ковид был подтвержден в частном секторе на улице Кирпичная; в доме №9-б на Соломенском шоссе; в доме №2 на Боровой; в домах №9 и №46-а на Кутузова; в доме №21 на Инженерной; в доме №20-а на Мелентьевой; в домах №27 и №42 на Октябрьском проспекте; в доме №3 на Островского; в доме №8 на улице Чистая; в доме №19к2 на улице Древлянка; в доме №12 на улице Сортавальская; в частном секторе на Вытегорском шоссе; в доме №13 на Гвардейской;

Также новые заболевшие появились в домах, где ранее уже выявляли коронавирус. Это дом №14 на Жуковского; дом №4 на Пограничной; дом №25 на проспекте Ленина; дом №19к1 на улице Древлянка; дом №9 на улице Лизы Чайкиной; дом №11 на улице Энтузиастов; дом №3к4 на улице Нойбранденбургская.

С начала пандемии в Петрозаводске коронаdирус подтвержден у 633 человек. общее число заболевших в Карелии – 1378 человек, выздоровевших – 627.