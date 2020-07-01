01 июля 2020, 15:53
Прокуратура проверит информацию о враче, которому не дают инвалидность
Надзорный орган отреагировал на публикации в СМИ
Прокуратура республики организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. Надзорный орган разберется, нарушены ли права жительницы села Крошнозеро Пряжинского района.
Речь идет о женщине-медике, которая восемь месяцев не может получить инвалидность. В ноябре прошлого года женщина перенесла инсульт, с тех пор не может двигаться, но статус инвалида ей не дают. Между тем такой статус позволил бы претендовать на различные выплаты; сейчас семья женщины находится в тяжелом финансовом положении.
По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба карельской прокуратуры.