Теплая и сухая погода будет 13 сентября в Карелии

Днем 13 сентября в Карелии все еще будет довольно тепло. Облачность переменная, существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью температура воздуха будет +2, +7 градусов, но местами она опустится до 0 градусов. Днем прогреется до +11, +16 градусов. Ветер южный и юго-западный, 4-9 м/с.

В Петрозаводске во вторник тоже переменная облачность, без осадков, ветер как и по всей республике. Температура ночью +5, +7 градусов, днем будет +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com