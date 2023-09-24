Температурный рекорд за 85 лет зафиксировали в Петрозаводске

Температурный рекорд прошлого века побит в карельской столице. Об этом сообщили в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В субботу, 23 сентября, в Петрозаводске зафиксировали температуру воздуха +23 градуса. Это выше, чем прежнее высшее значение за всю историю метеонаблюдений.

Ранее рекорд фиксировали в 1938 году – это +19,7 градуса. Однако бабье лето из Карелии уходит, воздух остывает. Теперь погода будет обусловлена прохождением холодного фронта циклона «Ли». // фото: Sirirak Boonruangjak/ pexels.com