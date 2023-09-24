Сегодня в Карелии будет довольно прохладно и дождливо

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. По сравнению с субботой слегка похолодает, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный и западный, на севере - северо-западный. Температура воздуха днем составит +13, +18 градусов.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +16, +18 градусов. // фото: Holdmypixels / pixabay.com