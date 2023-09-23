Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Карелии

Облачно с прояснениями будет 24 сентября в республике. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. По сравнению с субботой похолодает, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер ожидается юго-западный и западный днем, юго-западный и южный ночью. На севере задует северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, днем будет +13, +18 градусов.

Облачная погода с прояснениями будет и в Петрозаводске. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура ночью +14, +16 градусов, днем +16, +18 градусов. // фото: PublicDomainPictures/ pixabay.com